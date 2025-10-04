「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）最下位のヤクルトが今季最終戦を白星で締めくくった。６年間指揮をとり、今季限りで退任する高津臣吾監督（５６）は地元広島でラスト試合を飾った。打線は三回に浜田の左越え４号ソロで先制。四回は中村悠の中前適時打などで２点を追加した。今季終了後にポスティングシステムでメジャー球団に移籍することが確実な村上は「４番・三塁」でスタメン出場。二回と四回は２打