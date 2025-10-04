6回1失点で2勝目を挙げたヤクルト・下川＝マツダヤクルトの下川がテンポ良く打ち取り、6回3安打1失点で2勝目を挙げた。浜田が三回に先制ソロ。四回に中村悠の適時打などで2点を加えた。広島は渡辺のプロ初安打、初打点で1点を返したが5連敗。負け越し20で今季を終えた。