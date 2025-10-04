気象台は、午後4時34分に、洪水警報を佐賀市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】佐賀県・佐賀市に発表 4日16:34時点南部では、4日夜遅くまで土砂災害に、4日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害4日夜遅くにかけて警戒・浸水4日夕方に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】4日夕方に警戒