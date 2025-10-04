将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑む第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第１局は４日、藤井竜王が佐々木八段に７５手で勝利した。藤井竜王は５連覇に向けて、好スタートを切った。第２局は１６、１７日、福井県あわら市で行われる。