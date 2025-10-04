気象台は、午後4時33分に、大雨警報（浸水害）を柳川市、大川市、みやま市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・柳川市、大川市、みやま市に発表 4日16:33時点筑後地方では、4日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。福岡地方では4日夕方まで、筑後地方では4日夜のはじめ頃まで、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福岡市□洪水警報4日夕方に警戒■久留米市□大雨警報・浸