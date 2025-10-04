川崎ブレイブサンダースは10月4日、野本建吾の負傷を発表。練習中に負傷し、右足関節捻挫の診断で全治3週間程度だという。 現在33歳の野本は、201センチ103キロの体格を誇るパワーフォワード。北陸高校、青山学院大学を経て、2015年に東芝ブレイブサンダース神奈川（現川崎）へ加入した。2018－19シーズンから3シーズンにわたって秋田ノーザンハピネッツ、2021－22