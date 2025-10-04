[10.3 U-20W杯GL第3節 日本 3-0 ニュージーランド バルパライソ]勝利を決定づけるダメ押しの3点目を沈めた。U-20日本代表MF石井久継(湘南)は後半37分に鮮やかなフェイントからゴール。「ああいうPA内は僕が得意としているところ。落ち着いて決められた」と手応えを語った。1-0で迎えた後半13分から途中出場した。19分にオウンゴールで追加点が入ると、日本はさらに勢いに乗る。37分に躍動したのは石井だった。「意識的にライン