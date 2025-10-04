[10.4 J3第30節](沖縄県陸)※18:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 16 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 5 神谷凱士DF 14 鈴木順也MF 7 茂木駿佑MF 10 富所悠MF 11 石浦大雅MF 18 平松昇MF 20 永井颯太MF 23 曽田一騎FW 9 浅川隼人控えGK 50 川島康暉DF 4 藤春廣輝DF 37 後藤田亘輝MF 13 岩本翔MF 17 永長鷹虎MF 28 津覇実樹MF 55 幸喜祐心FW 39 庵原篤人FW 89 高木大輔監督平川忠亮[奈良クラブ]先発GK 15 岡田慎司DF