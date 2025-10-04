【J1第33節】(デンカS)新潟 1-1(前半0-1)岡山<得点者>[新]白井永地(67分)[岡]一美和成(24分)<警告>[新]早川史哉(47分)、橋本健人(90分+3)[岡]宮本英治(83分)観衆:19,567人主審:長峯滉希└新潟は次節にもJ2降格が決まる可能性…岡山とドローで14試合未勝利