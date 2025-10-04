[10.4 J1第33節 新潟 1-1 岡山 デンカS]アルビレックス新潟は4日、J1第33節でファジアーノ岡山と1-1で引き分けて14試合未勝利になった。試合終了時点で今節未消化の残留圏ワーストの横浜F・マリノス、同勝ち点の18位・横浜FCとの勝ち点差は9。この両チームのいずれかが今節引き分け以上の場合、次節にも新潟のJ2降格が決まる可能性がある。試合が動いたのは前半24分だった。岡山のパスが長くなってゴールキックになるかと思わ