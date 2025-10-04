【J2第32節】(フクアリ)千葉 0-2(前半0-1)長崎<得点者>[長]エジガル・ジュニオ(45分)、松本天夢(72分)<警告>[千]品田愛斗(90分+4)[長]江川湧清(48分)、松本天夢(79分)主審:福島孝一郎└長崎が暫定首位に浮上! 千葉との上位直接対決を制して14試合負けなし