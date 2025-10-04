[10.4 J2第32節 千葉 0-2 長崎 フクアリ]J2第32節が4日に行われ、2位V・ファーレン長崎は敵地で3位ジェフユナイテッド千葉に2-0で勝利した。3試合ぶりの白星を挙げ、14戦負けなし(9勝5分)。5日に試合を控える勝ち点2差の1位水戸ホーリーホックを抜き、暫定で首位に立っている。長崎は前半45分にカウンターで先制した。MFマテウス・ジェズスが自陣から長い距離をドリブルで運び、ペナルティエリア左にスルーパス。走り込んだFW