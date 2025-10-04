【J3第30節】(長良川)岐阜 2-1(前半1-1)群馬<得点者>[岐]野澤陸(45分+2)、文仁柱(81分)[群]青木翔大(21分)<警告>[岐]外山凌(37分)、福田晃斗(71分)[群]下川太陽(45分+3)、野瀬翔也(73分)主審:岡宏道