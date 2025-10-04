[10.4 J1Âè33Àá](E¥Ô¡¼¥¹)¢¨16:00³«»Ï¼ç¿³:³Þ¸¶´²µ®<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç]ÀèÈ¯GK 1 ÂçÇ÷·É²ðDF 4 ¹ÓÌÚÈ»¿ÍDF 19 º´¡¹ÌÚæÆDF 37 ¥­¥à¡¦¥¸¥å¥½¥óMF 6 ÀîÊÕ½ÙMF 14 ÅÄÃæÁïMF 15 ÃæÌî½¢ÅÍMF 24 Åì½Ó´õMF 33 ±öÃ«»ÊMF 35 ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯FW 17 ÌÚ²¼¹¯²ð¹µ¤¨GK 26 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥®DF 3 »³ºêÂçÃÏDF 13 ¿·°æÄ¾¿ÍMF 18 ¿ûÂçµ±MF 25 ÃãÅçÍº²ðMF 30 ¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥óFW 41 Á°ÅÄÄ¾µ±FW 51 ²ÃÆ£Î¦¼¡¼ùFW 98 ¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë