朝晩は涼しくなりましたが、日中はまだ残暑が続く中、大村市では秋の訪れを告げるこちらの花が、ようやく咲き始めました。 秋の彼岸の時期に咲くことから名づけられた「ヒガンバナ」。 標高334メートルの大村市の鉢巻山の展望所では、赤や黄色など鮮やかなヒガンバナを楽しめます。 残暑が続いている影響で鉢巻山での開花は、例年より1週間ほど遅れていて、見ごろは10月上旬頃になりそうだということ