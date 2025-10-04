◇セ・リーグ広島1−3ヤクルト（2025年10月4日マツダ）広島の新井貴浩監督（48）が4日、今季最終戦となった本拠でのヤクルト戦後のセレモニーで、ファンに謝罪した。広島は最終戦も1−3で敗れ、59勝79敗5分けの借金20の5位に終わった。セレモニーで同監督は「自分の力のなさを反省しています」と謝罪した。そのうえで現在はチームの変革期であることを口にし、「来年以降も苦しみは続きます」と話すと、スタンドからは