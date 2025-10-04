高市早苗氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを受け、中国メディアも速報で伝えています。中国の国営新華社通信は4日、高市氏が自民党の新たな総裁に選出されたことを受け、「自民党初の女性総裁となり、日本初の女性首相となる可能性が高まった」と速報しました。高市氏については「右派政治家の重鎮で、より積極的な財政政策と防衛費の増額を主張している」と紹介しています。また、高市氏のこれまでの中国に対する強硬的な