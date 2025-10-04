男子1500メートル（知的障害）で銀メダルを獲得した戸田夏輝＝ニューデリー（日本パラ陸連提供・共同）パラ陸上の世界選手権は4日、ニューデリーで行われ、男子1500メートル（知的障害）決勝で戸田夏輝（NDソフト）が3分52秒45で銀メダルを獲得した。男子100メートル（車いすT52）決勝には佐藤友祈（モリサワ）らが出場。（共同）