俳優・のんが4日、都内で行われた映画『アフター・ザ・クエイク』公開記念舞台あいさつに登壇。かえるの声を担当した思いを語った。【集合カット】鳴海唯＆佐藤浩市ら豪華共演キャスト本作は、2000年に刊行され、25年経った今も世界中で愛読されている村上春樹氏の傑作短編連作『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫）に収録されている4編をベースにした映画。原作から一部時代設定を変更し、1995年から2025年の30年にわたる