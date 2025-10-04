アメリカのニューヨーク連邦地裁は、売春関連の罪で有罪となったヒップホップ界の大物、ショーン・コムズ被告に懲役4年2カ月の刑を言い渡しました。コムズ被告には、売春行為に関連して女性らを輸送したなどの罪で有罪判決が出ていました。【映像】“米ヒップホップ界の大物”ショーン・コムズ被告ニューヨーク連邦地裁の判事は3日、「加害者と被害者双方に、女性に対する虐待は真の責任を問われるというメッセージを送るため