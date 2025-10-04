2泊3日の予定で関西を訪問する天皇皇后両陛下は京都に到着し、京都府立植物園を視察されました。【映像】にこやかに出迎えを受ける両陛下（JR京都駅）＆視察の様子も天皇皇后両陛下は4日午後0時20分頃、JR京都駅に到着し西脇隆俊知事などの出迎えを受け、午後3時すぎ、京都府立植物園に到着されました。両陛下は最初に、去年100周年を記念して新設されたドングリを実らせる国内外のブナ科植物約20種を展示する「どんぐりの森