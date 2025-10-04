自民党の総裁選挙が4日に行われ、高市早苗前経済安保担当大臣が決選投票の末に、第29代の総裁に選出された。高市氏は15日召集で調整中の臨時国会で第104代の内閣総理大臣に選出される見通しで、就任すれば日本では初の女性総理となる。【映像】淡々と話す林氏第1回目の投票ではいずれも過半数に達せず、小泉進次郎氏と高市氏の決選投票となった。報道において“猛追”と分析されていた林芳正氏は議員票においては72票を獲得し