４日投開票に投開票された自民党総裁選で高市早苗氏に破れたが小泉進次郎が敗戦の弁を語った。小泉氏は「本当に申し訳ない。改めて昨年に続き自分の力不足。これにしっかりと向き合いたいと思います」と語った。今後について「総裁選で戦った私も含め選ばれた新総裁のもとで、みんなで一致結束。チーム自民党を作り上げる。そしてもう１回自民党が信頼回復できるように全員が持ち場、持ち場でその役割と責任を果たす。当然のこ