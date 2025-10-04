元読売テレビアナウンサーの森たけし（65）が4日、ブログを更新。自民党総裁選の決選投票で高市早苗前経済安全保障担当相が、日本初の女性総裁に決定したことについてコメントした。森アナウンサーは「なんと!奈良出身神戸大学卒高市早苗さん自民党総裁選勝利!!!!」と高市氏の勝利をたたえた。続けて「阪神ぶっちぎり優勝!!!万博大成功!!すごい年だ2025年」と感心した。