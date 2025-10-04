新型中距離弾道ミサイルを鉄道車両に搭載インドの防衛研究開発機構（DRDO）は2025年9月24日、鉄道車両に乗せた移動式発射装置による「アグニP（アグニ・プライム）」中距離弾道ミサイルの発射に成功したと発表しました。【動画】ミサイルを発射！ これが、鉄道から打ち上げられるアグニPですアグニPは2021年に発射実験に成功した中距離ミサイルで、射程はパキスタン全土と中国南西部まで到達可能な約1000〜2000kmと言われてお