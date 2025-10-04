◆男子プロゴルフツアーバンテリン東海クラシック第３日（４日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）雨の中で第３ラウンドが行われ、１１位で出た石川遼（カシオ）は５バーディー、１ボギー、３ダブルボギーの７３とスコアを落とし、通算３アンダーの２５位に後退した。９、１０番の連続バーディーで７アンダーまで伸ばし、トップと３打差の４位に浮上。追撃態勢に入った直後に、ティーショットで続けて大きな