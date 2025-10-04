白井が同点ゴールを決めるも痛み分けアルビレックス新潟は10月4日、J1リーグ第33節でファジアーノ岡山と対戦し、1-1で引き分けた。これでリーグ戦14試合勝ちなしとなった。試合は前半24分、自陣タッチライン際でMF新井泰貴がボールを外に出そうとしたところ、DF本山遥が粘り強くボールを奪うとゴール前にクロス。これをFW一美和成が押し込み、岡山が先制に成功した。新潟は前半からボールを保持して岡山ゴールに迫るも、なか