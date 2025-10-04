◇セ・リーグヤクルト３ー１広島（2025年10月4日マツダ）今季限りで退任するヤクルトの高津臣吾監督（56）が地元・広島で最後の指揮を執った。試合後は同郷の広島・新井貴浩監督（48）から花束が贈られた。故郷・広島で迎えた今季最終戦。3−1で勝利を収め、選手、スタッフらとともに球場のファンに一礼した。最後はホームベース付近で広島・新井監督から花束が贈られた。笑顔で言葉を交わし、ガッチリ握手。満面の笑