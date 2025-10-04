4日のWIN5は対象レースが10→4→6→2→4番人気で決まり、的中票数0でキャリーオーバーとなった。キャリーオーバー額は2億5706万3660円。WIN5は今週からボリュームアップキャンペーンとして土曜も発売。最初の1レース目を10番人気サトノヴィレが勝ち、いきなり波乱のスタートとなった。4レース目のオパールSが終わった時点で残り票数は3票。ラストの東京11Rは4番人気オメガギネスが勝ち、的中票数は0となった。キャリーオーバ