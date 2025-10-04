地区シリーズ第1戦で先発するドジャースの大谷翔平選手ら先発陣についてロバーツ監督がコメントしました。日本時間5日の地区シリーズ第1戦で先発する大谷選手ですが、ロバーツ監督は今後の起用について「彼が短い休養を取ったり、リリーフ登板したりするとは考えていません。シリーズの展開次第で変わる可能性はありますけど、今は第1戦に集中して、その試合後の彼の状態を見極めるのが一番だと思います」と語りました。ドジャース