自民党総裁選で敗れた小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は４日、記者団に「力が足りなかった。新総裁を全力で支えたい」と語り、決選投票で高市早苗・前経済安全保障相（６４）に投票したことを明らかにした。次期総裁選については「挑戦できるように自分自身、研さんを積んでいきたい」と述べた。