お笑い芸人「見取り図」の盛山晋太郎さんが、初エッセイ『しばけるもんならしばきたい』刊行記念取材会に登壇しました。本書は2020年から「小説幻冬」で連載していた約5年間のエッセイをまとめた一冊です。 【写真を見る】【見取り図・盛山晋太郎】初エッセイ発売特に届けたい人は反町隆史「反町さんなら何をされてもいい」本の発売に盛山さんは “完走した感じです。本当にやり切ったなと。編集者を前に言うのも何ですけど