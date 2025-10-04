Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2022Ç¯8·î9Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È³«ÊüÅª¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¤Ç¤Ä¤¤¥Ï¥¸¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ËÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢