シリーズ敗退直後に地元記者の質問に対して怒り出したマチャド(C)Getty Imagesドジャースの宿敵であるパドレスが、現地時間10月2日のカブスとのワイルドカード（WC）シリーズ第3戦に1-3で敗れた。通算1勝2敗で敗退が決まり、2025年の戦いを終えた。【動画】表情は穏やかだが…早口で記者をまくし立てるマチャドをチェック主砲のマニー・マチャドは第2戦で本塁打を放ったが、3戦通じて10打数1安打の打率.100と振るわず。試合後