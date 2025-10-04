さすがはトーマス・ミュラー。陽気で、明るいキャラクターで知られる36歳は、まだまだ数字を伸びていく。現地10月１日に開催されたカナディアン・チャンピオンシップ決勝で、ミュラーを擁するバンクーバー・ホワイトキャップスが、バンクーバーFCと対戦。４−２でバンクーバー対決を制し、４連覇を果たした。今夏に加入した元ドイツ代表MFにとっては、新天地初タイトルだ。キャリア通算では35度目の優勝で、並んでいたトニ・