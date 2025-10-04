ラグビー日本代表の「リポビタンDチャレンジカップ」オーストラリア戦（25日、東京・国立競技場）へ向けたトークイベントが4日、都内で開かれ、元日本代表SHの田中史朗氏（40）と元オーストラリア代表FLのマイケル・フーパー氏（33）が参加した。田中氏は現在の日本代表について、準優勝だったパシフィック・ネーションズカップの試合を踏まえて「速いラグビーができている。トライを取る能力が上がっている。ディフェンスは簡