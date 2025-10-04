◇セ・リーグヤクルト3ー1広島（2025年10月4日マツダ）ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が4日、広島戦（マツダ）に「4番・三塁」でスタメン出場。国内ラストゲームで惜別アーチを放った。主砲の快音締めとはならなかった。今オフのメジャー調整を示している村上はフル出場したものの、4打数1安打3三振だった。2回の第1打席は空振り三振。4回は無死一、二塁のチャンスで見逃し三振に倒れた。6回には右前打を放ったが、8