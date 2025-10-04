◇セ・リーグヤクルト3ー1広島（2025年10月4日マツダ）ヤクルトは広島を3−1で下し、57勝79敗7分け、借金22のリーグ6位でレギュラーシーズンを終えた。今季限りで退任する高津臣吾監督（56）、今オフにメジャー挑戦を示している村上宗隆内野手（25）のラストを白星で飾った。3回に浜田の4号ソロで先制。4回2死満塁、広島先発・佐藤柳の暴投で追加点を挙げ、中村悠の中前適時打でさらに1点を加えた。投げては先発・下川