コレステロール治療薬の「スタチン系薬剤」に、抗がん剤の副作用として手足にしびれが出るのを抑える効果があると、愛媛県の松山大などの研究グループが３日、発表した。抗がん剤を投与された２６５７人のカルテを解析し、大腸がん患者でしびれの発現率が約３割低下したのを確認。副作用を軽減する治療の開発につながると期待される。（氷見優衣）抗がん剤の「オキサリプラチン」は、大腸がんなどの治療に使われるが、副作用と