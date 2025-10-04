アメリカのヘグセス国防長官は、ベネズエラ沖で麻薬を積んでアメリカに向かっていたとする運搬船を攻撃したと発表しました。【映像】攻撃の瞬間ヘグセス国防長官は3日、トランプ大統領の指示に基づきベネズエラ沖の公海上で麻薬を積んでアメリカに向かっていた運搬船を攻撃したと明らかにし、その様子をSNS上に投稿しました。攻撃によって「麻薬テロリスト」の男4人が死亡したとしています。運搬船を攻撃する動画を公表した