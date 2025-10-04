自民党の新総裁に高市前経済安保相が選出されたことをうけ、石破首相は「厳しい国際情勢の中、我が国を間違えない方向に導いていただきたい」と高市氏への期待を語った。そのうえで、「議員・党員・党友の厳粛な判断だ。最大限に重んじて皆で支えていくのが党所属の者の使命だ」と述べ、「いろんな思いはあるだろうけど、それを捨てて、新総裁の下、それぞれ果たすべき仕事を果たしていくことだと思う」と、党内が連帯することの重