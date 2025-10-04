あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「日本放送協会」の略語は？「日本放送協会」の略語はなんでしょうか？ヒントは、英字3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「NHK」でした！NHKとは、国内のテレビ・ラジオ放送、国際放送などを行っている、公共放送を行う事業体のこと。大正1