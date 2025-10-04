【モデルプレス＝2025/10/04】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が4日、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜23時〜／7日スタート）の制作発表会に齊藤京子、水野美紀、竹財輝之助、新川優愛、佐藤大空とともに出席。共演者同士で印象を明かす場面があった。【写真】JO1白岩瑠姫が“恐れていた”女優◆白岩瑠姫、水野美紀からツッコミお互いの印象を話す