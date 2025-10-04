【モデルプレス＝2025/10/04】お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が4日、都内で開催されたエッセイ本『しばけるもんならしばきたい』（幻冬舎） 刊行記念囲み取材に出席。読んでもらいたい人気俳優を明かした。【写真】見取り図・盛山、話題の20kg減ビフォーアフター◆盛山晋太郎、一人称に変化も「ゴーストライターは一切いない」本作は、盛山が2020年から「小説幻冬」で連載していた約5年間のエッセイをまとめた一冊。発売の心