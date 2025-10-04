◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―３ヤクルト（３日・マツダスタジアム）ヤクルト・村上宗隆内野手が４打数１安打、３三振で日本での最終試合を終えた。３―１の６回先頭でハーンから右前打を放ち、通算８４３安打目をマークした。８回１死の最終打席は辻の１４９キロの直球に空振り三振を喫した。今オフにポスティングシステムによるメジャー挑戦を明言している主砲は上半身のコンディション不良で２度の戦線離脱がありながら