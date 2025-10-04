２０２５年セ・リーグのレギュラーシーズン全日程が終了し、全タイトルが確定した。２年ぶりにリーグ優勝した阪神の選手が、投打７部門で１位になった。佐藤輝明が４０本塁打、１０２打点で１９８６年のランディ・バース以来、球団３９年ぶりの２冠。バース氏は「本当におめでとう。今シーズンは素晴らしい努力の積み重ねだったと思うし、チームの優勝も重なって最高の一年になったはず」と祝福のメッセージを寄せ、さらに「次