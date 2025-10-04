ＤｅＮＡは４日、６日から始まるみやざきフェニックス・リーグへの参加メンバーを発表した。８月７日に左手親指付け根じん帯修復手術を行った牧秀悟内野手や藤浪晋太郎投手らも参加する。参加メンバーは以下の通り【投手】山粼康晃吉野光樹藤浪晋太郎篠木健太郎武田陸玖松本凌人橋本達弥若松尚輝颯岩田将貴庄司陽斗深沢鳳介清水麻成金渕光希吉岡暖【捕手】伊藤光益子京右東妻純平九鬼隆平上甲凌大近藤大雅【内野手】牧秀