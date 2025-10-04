ハリウッドのセレブ一家に生まれ、マーベル映画『マダム・ウェブ』（2024）では主演を務めた米・女優のダコタ・ジョンソン（35）が披露したファッションに賛否が飛び交っている。【写真】〈大胆ファッションには賛否〉蜘蛛の糸を思わせるシルバーのネットドレス、全身黒レースのシアードレス…専門家が解説9月25日（現地時間、以下同）、スイスで最も権威ある映画賞の一つである「チューリッヒ映画祭」に登場したダコタは、イ