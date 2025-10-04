県内最大の芸術の祭典県展が10月4日開幕し、会場の県立美術館とかるぽーとではオープニングセレモニーが行われました。今年の第79回県展は8つの部門に2605点の応募がありこのうち1026点が入選以上となっています。県立美術館では洋画・日本画・先端美術の3部門。かるぽーとは彫刻・工芸・書道・写真・グラフィックデザインの5部門の作品を展示しています。会場には早速県民の力作を見ようと多くの人が足