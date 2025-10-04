セ・リーグは4日、レギュラーシーズンの全日程が終了した。これにより、各タイトルも確定した。投手・先発部門では、14勝で阪神・村上頌樹投手（27）とDeNA・東克樹投手（29）が最多勝利投手賞を分け合った。村上は初、東は2年ぶり2度目の最多勝。村上は.778で勝率第1位、144奪三振で最多奪三振のタイトルも獲得し、見事に3冠。23年には最優秀防御率に輝いており、4部門で4つ目のタイトルとなった。最優秀防御率は阪神・才